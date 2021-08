Napoli, arriva Symphony: lo yacht del patron di Louis Vuitton, il secondo uomo più ricco al mondo Ancorato a Napoli oggi, nello specchio d’acqua antistante via Caracciolo, c’è anche Symphony: si tratta del mega yacht lungo 101 metri di Bernard Arnault, proprietario dell’azienda di lusso LVMH. Con un patrimonio stimato di 182,2 miliardi di dollari, Arnauld è il secondo uomo più ricco al mondo.

A cura di Valerio Papadia

È apparso da qualche ora nel tratto di mare antistante il lungomare di via Caracciolo a Napoli e non ha potuto fare a meno di attirare la curiosità dei passanti, grazie alla sua imponenza: stiamo parlando del mega yacht Symphony, che con i suoi 101 metri di lunghezza è una delle imbarcazioni di lusso più grandi al mondo. Non stupisce, quindi, che un gioiello del genere sia di proprietà di Bernard Arnault, miliardario francese e patron di LVMH, azienda di beni di lusso proprietaria, tra gli altri, del colosso della moda Louis Vuitton. Secondo Forbes, il patrimonio di Arnault è stato stimato, nel luglio del 2021, sui 182,2 miliardi di dollari: questo lo rende attualmente il secondo uomo più ricco al mondo, dietro soltanto a Jeff Bezos, l'inventore di Amazon.

Symphony, a bordo anche un campetto da golf

Se lo yacht Symphony stupisce dall'esterno per la sua opulenza, una volta a bordo si rimane ancora di più a bocca aperta. Il mega yacht, come detto lungo 101 metri, è stato costruito nel 2015 nei cantieri di Feadship, in Olanda, mentre gli interni sono stati realizzati dallo studio Zuretti Interior Designers di Nizza; batte bandiera delle Isole Cayman. Con le sue 8 cabine – una suite master, una cabina vip e sei cabine standard – il Symphony può ospitare fino a 16 persone, mentre sono 12 le stanze riservate all'equipaggio, composto da 27 membri. Oltre alle sistemazioni per ospiti e crew, a bordo ci sono una piscina con tanto di cascata, due cinema (uno all'interno e l'altro all'aperto), una spa, un beach club, palestra, biblioteca, numerosi bar, un eliporto e persino un campetto da golf. Il costo del super yacht? Circa 150 milioni di euro.