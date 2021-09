Napoli, alle Comunali 100 autisti Anm ai seggi elettorali come scrutatori. E i bus si fermano Corsa ai seggi in Anm per le prossime elezioni Comunali a Napoli del 3 e 4 ottobre prossimi. Sono circa 100 le richieste di congedo elettorale già pervenute all’azienda dei trasporti pubblici del Comune di Napoli soprattutto come rappresentanti di lista, ma anche come presidenti di seggio, segretari e scrutatori. Circa 70, la maggioranza, sono autisti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Corsa ai seggi in Anm per le prossime elezioni Comunali a Napoli del 3 e 4 ottobre prossimi. Sono circa 100 le richieste di congedo elettorale già arrivate all’azienda dei trasporti pubblici del Comune di Napoli soprattutto come rappresentanti di lista, ma anche come presidenti di seggio, segretari e scrutatori. Circa 70, la maggioranza, sono autisti di bus. Braccia in meno ai volanti per il prossimo weekend elettorale, dipendenti che saranno fuori servizio per 4 giorni, da sabato, giorno dell’insediamento degli uffici elettorali a lunedì, quando presumibilmente saranno completati gli spogli. Ma non è escluso che le domande possano aumentare nei prossimi giorni.

Possibili disagi sui trasporti nel weekend

Molto probabili le ripercussioni sul servizio di trasporto, così come accaduto negli scorsi anni, con linee di pullman che saranno sospese. Si tratta, ovviamente, di un diritto sacrosanto dei lavoratori, tutelato dalla Costituzione Italiana. Per legge non è consentito all'azienda opporsi alla libera scelta dei dipendenti dell'impegno in occasione del voto. Alle elezioni regionali del 20-21 settembre 2020 i dipendenti Anm impegnati sui seggi furono alla fine 242. In quel caso, oltre il 90% delle richieste riguardava i rappresentanti di lista, mentre le richieste come presidenti di seggio, scrutatori e segretari si contavano sulla punta delle dita. Ancora inferiore l’interesse per le elezioni Europee del 2019, con circa 150 domande arrivate. Mentre alle politiche del 2018 furono invece circa 300 i lavoratori Anm coinvolti a vario titolo nelle procedure elettorali. Una testimonianza di come la sensibilità e l’impegno politico dei dipendenti Anm rimanga costante negli anni, al di là delle varie tornate elettorali.