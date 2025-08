Napoli, al rione Sanità arriva la “mutanda anti rapina”

Il mercato dei Vergini, porta d'ingresso al rione Sanità, uno dei tanti "cuori" del centro antico di Napoli, è un luogo che ha cambiato faccia molte volte nel corso degli ultimi quarant'anni. Il mercatino un tempo era appannaggio dei soli residenti, oggi invece è un punto d'interesse sulla mappa dei turisti che vengono in città anche per respirare un po' dell'atmosfera dei mercatini, al pari di quel che si fa a Londra, a Parigi, Budapest o Barcellona.

L'inventiva dei mercatali, si sa, è finalizzata ad attirare l'attenzione del passante e farlo diventare cliente. Un tempo lo si faceva solo sbracciandosi e a viva voce. ‘O Russo, uno dei negozianti storici del borgo dei Vergini, venditore di biancheria, pigiami e affini, sapeva farsi sentire e il suo negozio era sempre pieno di persone a scartabellare «i panni» alla ricerca della misura giusta o del colore gradito, al minor prezzo possibile.

Oggi a braccia, voce ed energia fisica si associa anche l'immancabile canale telematico. E i commercianti napoletani ne hanno compreso l'importanza: hanno iniziato i pescivendoli – alcuni di loro oggi hanno un piccolo impero -. Poi le altre categorie merceologiche. Una su tutte, NewMartina, la ragazza che applica le pellicole sui telefoni cellulari. Nell'abbigliamento tutto è possibile e mmiezo ‘e Vergini avevano iniziato fin dagli anni Ottanta, da quando Instagram e Tiktok non erano nemmeno in programma. Un esempio su tutti? Quando a Napoli spopolavano le telenovelas sudamericane, in particolare "Anche i ricchi piangono" con la star delle soap opera Verónica Castro nella telenovela la dolce Mariana Villarealt, innamorata del virile Luis Antonio Salvatierra al mercato dei Vergini subito comparvero i completini intimi per uomo e donna dedicati a Marianna e Luis Antonio. Un successone.

Oggi, invece, per attirare l'attenzione, si parte dunque da tiktok e si arriva al negozio. E sempre nel pittoresco negozio di ‘o Russo (inteso per il colore dei capelli) appare un'altra chicca: la mutanda anti rapina. Altro non è che uno slip con una sicuramente scomoda ma probabilmente funzionale, tasca sul davanti, con tanto di chiusura zip, nella quale inserire i soldi contanti da usare all'occasione (complicato potrebbe essere pagare ad esempio un taxi col pos spento). Il costo è esiguo: 2 euro. Considerando che una cartolina, debitamente affrancata, costa di più, è possibile che molti turisti decidano di acquistare il cadeau, e – al pari della cartolina – far viaggiare qualche stereotipo della città pericolosa. E poi magari usare la mutanda anti rapina non a Napoli ma su altre latitudini.