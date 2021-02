in foto: Immagine d’archivio

Maxi-sequestro al Porto di Napoli di 8mila giocattoli cinesi pericolosi. All’interno contenevano concentrazioni di ftalati, migliaia di volte superiori alla norma. Si tratta di sostanze chimiche che, secondo gli esperti, possono avere effetti dannosi sulla crescita dei bambini: alterare lo sviluppo dei genitali maschili e femminili ed aumentare anche il rischio di diabete di tipo 2. I giocattoli pericolosi sono stati rinvenuti nel corso di controlli dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane Napoli 1. Sequestrati, in due distinte operazioni, oltre 8mila giocattoli di origine e provenienza cinese. I funzionari hanno poi inviato dei campioni dei giocattoli in un laboratorio chimico di Napoli per analizzarli. “Dalle analisi condotte è emerso – sottolinea in una nota l'Agenzia delle Dogane – che i giocattoli presentassero concentrazioni elevatissime di ftalati, pari a oltre il 23%, migliaia di volte superiori ai limiti consentiti. I rappresentanti delle società importatrici sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria”.

Gli ftalati sono esteri dell'acido ftalico. Sono sostanze in genere poco solubili in acqua, molto solubili negli oli e poco volatili. In genere si presentano come liquidi incolori. A partire dal 2003 studi hanno notato una correlazione tra ftalati e disturbi nello sviluppo dei genitali maschili e femminili. Infatti all’interno nel nostro organismo queste sostanze si comportano come interferenti endocrini, ovvero possono avere gravi ripercussioni sul nostro sistema riproduttivo. Successivamente si è vista anche la pericolosità di queste sostanze presenti in profumi e cosmetici sull’aumentato rischio di diabete tipo 2.