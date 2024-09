Movida “a mano armata” a Napoli: sequestrate pistole e coltelli, uno è di un 13enne

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Pistole e coltelli: notte di controlli intensi da parte dei carabinieri nelle strade della movida napoletana, tra i quartieri del Centro Storico, di Chiaia e nella zona collinare di Posillipo, del Vomero e dell'Arenella. E a stupire i militari dell'Arma è la sempre più giovane età di chi gira armato per le strade cittadine: come nel caso di un 13enne, trovato a girare per il quartiere di Chiaia, il "salotto buono" cittadino, con addosso un coltellino di 11 centimetri, con una lama corta ma sufficientemente affilata per ferire gravemente, come spiegano i carabinieri stessi. La nascondeva nei pantaloni, e non è chiaro per quale motivo si portasse dietro l'arma.

Un altro giovane, stavolta 18enne, è stato invece fermato su via Toledo, la lunga "via dello shopping" che divide i Quartieri Spagnoli dal quartiere di San Ferdinando, con addosso un coltello dalle fattezze particolari: si trattava infatti di un coltello a serramanico dall'impugnatura simile a quella di una pistola. Una pistola vera e propria, invece, è stata trovata non lontano in vico Paradiso, nel cuore di Quartieri Spagnoli stessi costruiti nel Cinquecento come alloggi per l'esercito spagnolo si tratta di una calibro 9 di fabbricazione argentina, con 9 colpi nel caricatore ed uno già in canna, pronta all'uso: era stata nascosta in una cabina elettrica. Infine, a Posillipo, un 34enne di Quarto Flegreo è stato fermato con addosso un coltello, mentre un altro 31enne aveva con sé un pugnale di 16 centimetri: tutti gli "armati" sono stati denunciati, le armi sono finite invece sotto sequestro.

Nei restanti controlli, sono state invece fatte 70 multe per violazioni del codice della strada, per lo più persone che guidavano nell'area pedonale di Piazza Dante o perché alla guida di motorini senza casco. Altri 4 sono stati segnalati per guida senza patente, mentre 19 parcheggiatori abusivi, tutti recidivi, sono stati denunciati dai carabinieri. Infine, otto locali sui 18 controllati sono stati multati, mentre sono state trovate in strada quattro persone le quali avrebbero dovuto essere, rispettivamente, in tre ai domiciliari ed uno in regime di sorveglianza speciale.