Napoli-Ajax, scoperti 12 parcheggiatori abusivi e rimosse 65 auto in divieto di sosta Rimosse 65 auto in divieto di sosta, denunciati 12 parcheggiatori abusivi e tre tifosi all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona durante Napoli-Ajax.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Oltre sessanta automobili rimosse perché lasciate in divieto di sosta, 12 parcheggiatori abusivi denunciati assieme a tre tifosi. Questo il bilancio all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona di Municipale e Polizia di Stato, mentre nell'impianto di Fuorigrotta si disputava Napoli-Ajax, finita 4-2 e valsa la qualificazione degli Azzurri agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo.

Denunciati 12 parcheggiatori abusivi e rimosse 65 auto in divieto di sosta

La Polizia Municipale che ha presidiato piazzale Tecchio e zone limitrofe, ha scoperto ben 12 parcheggiatori abusivi, deferiti per recidiva, sequestrando anche i "guadagni" della serata. Ma non solo: sono state rimosse ben 65 automobili lasciate in divieto di sosta, mentre in un caso è scattato il sequestro perché l'auto era senza assicurazione. Complessivamente, sono state fatte 133 multe per varie infrazioni al codice della strada, mentre sono stati multati anche diversi venditori di gadget e bibite abusivi all'esterno dello stadio.

Due tifosi denunciati per danneggiamenti, un terzo girava armato

Non sono mancate le denunce ai tifosi: dopo i cinque tifosi dell’Ajax feriti nelle ore precedenti alla partita, ieri due olandesi sono stati denunciati per aver tentato di scagliare un cassonetto dell'immondizia contro una volante di Polizia, cercando di impedirne il passaggio su via Cesario Console. I due si sono poi allontanati ma sono stati fermati su via Nazario Sauro: si tratta di un 21enne e un 26enne provenienti dai Paesi Bassi. Un terzo tifoso, un 25enne napoletano di Pomigliano d'Arco, è stato invece denunciato perché aveva con sé in auto quattro fumogeni, un casco e una lama lunga 5 centimetri.