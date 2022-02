Napoli, accoltellato mentre aiuta il nonno a chiudere il negozio nella Pignasecca Un 23enne è stato ferito con una coltellata: ai carabinieri ha raccontato di essere stato avvicinato da due estranei a bordo di uno scooter mentre aiutava il nonno a chiudere il proprio negozio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un 23enne napoletano è stato accoltellato ieri sera nel quartiere della Pignasecca di Napoli, apparentemente da due sconosciuti a bordo di uno scooter. Lo stesso giovane si è presentato poi in ospedale per le cure del caso, raccontando la sua versione ai carabinieri, che ora la stanno verificando. Tutto sarebbe accaduto ieri sera, giovedì 17 febbraio, attorno alle 19: il giovane ha raccontato che stava aiutando il nonno fruttivendolo a chiudere il negozio all'interno del quartiere della Pignasecca di Napoli, quando due persone a bordo di uno scooter si sarebbero loro avvicinati nei pressi del negozio.

A quel punto uno dei due giovani a bordo del mezzo, ed apparentemente senza alcun motivo, avrebbe estratto un coltello ferendolo al fianco, per poi risalire sul motorino guidato dall'altro giovane e ripartire facendo perdere le proprie tracce. A quel punto il giovane si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, poco distante, per ricevere le cure del caso. Soccorso in codice verde, è stato dimesso con la prognosi di ferita lacero contusiva al fianco sinistro ed è tornato a casa. I carabinieri, accorsi poco prima, hanno raccolto la testimonianza del giovane, che ora è al vaglio: si cerca di capire se il giovane, risultato essere incensurato così come il nonno, possa avere avuto tensioni o litigi con qualcuno nei giorni scorsi. Ma si cercano anche riscontri alla sua versione, che parla di un gesto avvenuto in maniera inspiegabile da parte di due estranei e senza apparente motivo. Nessuna pista è ancora esclusa al momento, e si indaga in tutte le direzioni.