Napoli, accoltellato a scuola, ha 15 anni. Colpito da pugnalata alla coscia a Ponticelli La violenza questa mattina all’istituto tecnico Marie Curie di Ponticelli, periferia Est di Napoli: il ragazzo è ricoverato in ospedale. Sull’episodio indaga la Polizia.

A cura di Valerio Papadia

Violenta aggressione all'interno di una scuola superiore di Napoli: questa mattina, mercoledì 20 settembre, uno studente di 15 anni è stato accoltellato all'Istituto Tecnico Tecnologico "Marie Curie" a Ponticelli, periferia orientale della città, in via Argine. Il fendente ha colpito il 15enne alla coscia sinistra: soccorso, lo studente è stato trasportato al vicino ospedale del Mare; da quanto si apprende, le sue condizioni di salute non risulterebbero gravi.

Nell'istituto superiore sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione, i cui particolari non sono ancora noti. Da una prima ricostruzione, il 15enne sarebbe stato accoltellato da un coetaneo.

È stata la dirigente scolastica, dopo aver notato il 15enne coperto di sangue, ad allertare il 118. In un primo momento, lo studente ha riferito di essere caduto, ma la copiosa fuoriuscita di sangue ha insospettito l'insegnante, che si è rivolta ai sanitari.