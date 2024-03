Napoli, 39enne ferito a coltellate alla pancia: mistero su dinamica e luogo dell’aggressione I carabinieri indagano sul ferimento di un 39enne, ricoverato ieri al Cardarelli; è stato raggiunto da diversi fendenti a torace e addome. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un 39enne napoletano, S. N., è stato ricoverato ieri sera, 29 febbraio, nell'ospedale "Cardarelli" per ferite da arma da taglio all'addome e al torace; nel Pronto Soccorso sono intervenuti i carabinieri della stazione Arenella e del Nucleo Operativo Vomero, al momento non è chiara la dinamica e le indagini mirano ad accertare anche il luogo dell'aggressione.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non è stato per il momento in grado di fornire dettagli sul ferimento né di raccontare dove è avvenuto; secondo quanto appurato le coltellate inferte sarebbero state diverse, tutte dirette verso la pancia e il busto. I medici hanno escluso il pericolo di vita, i fendenti non hanno leso organi vitali; per lui è stata stilata una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni, è stato ricoverato in osservazione per tenere sotto controllo i suoi parametri vitali.