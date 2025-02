video suggerito

Napoli 2500, l'ex ministro Sangiuliano nel comitato nazionale. Manfredi: "Ogni contributo è benvenuto" L'ex ministro della Cultura Sangiuliano nominato nel comitato nazionale per l'anniversario dei 2500 anni di Napoli. Il sindaco Manfredi: "Nomina non mia, ma mi fa piacere"

A cura di Pierluigi Frattasi

Gaetano Manfredi (a sinistra) e Gennaro Sangiuliano (a destra)

"La nomina dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nella commissione bi-ministeriale per "Neapolis 2500"? È una scelta che è stata fatta dal ministro Giuli e a me fa piacere che ci sia stata questa nomina, perché sicuramente l'ex ministro potrà dare un suo contributo. Questo è un momento importante per la città e quindi qualsiasi contributo è il benvenuto". Commenta così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la nomina di Sangiuliano all'interno del Comitato nazionale, istituito dai ministeri di Cultura ed Esteri, per le celebrazioni dell'anniversario dei 25 secoli dalla fondazione dell'antica colonia greca di Napoli.

Comitato Neapolis 2500, prima riunione il 4 febbraio

A guidare il comitato è il Prefetto Michele Di Bari. Domani, martedì 4 febbraio 2025, alle 10,30, è prevista la prima riunione nel Palazzo di Governo, in piazza del Plebiscito, con l'insediamento della commissione. Per Sangiuliano sarà il primo incontro pubblico istituzionale, dopo le dimissioni da ministro, avvenute il 6 settembre dello scorso anno a seguito dell'affaire Maria Rosaria Boccia.

L'ex ministro della Cultura, napoletano, ha un rapporto molto forte con la città, che si è consolidato, negli anni a capo del Dicastero, nel Governo Meloni. A lui si deve il finanziamento dei cantieri per la rinascita di Palazzo Fuga, i provvedimenti a favore della Villa Floridiana, nonché il decreto di vincolo sul cinema Metropolitan. Sangiuliano ha spiegato a La Repubblica, che la sua nomina non sarà retribuita e che l'incarico necessita dell'approvazione di Rai e Antitrust.

L'anniversario di Napoli finanziato con 7 milioni

Il comitato bi-ministeriale è composto da sei membri, tre nominati dal ministro degli Esteri e tre dal ministro della Cultura. Vi siederanno il regista Pupi Avati, l'imprenditrice Marilù Faraone Mennella e l'ambasciatore Pasquale Ferrara, scelti dalla Farnesina per rappresentare cultura, impresa e diplomazia. Mentre i rappresentanti scelti dal ministero della Cultura sono Lucio D'Alessandro, rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, l'ex ministro Sangiuliano e Salvatore Longobardi. L'evento Neapolis 2500 dovrebbe essere finanziato con circa 7 milioni di euro, fondi inseriti nel decreto Milleproroghe. Coinvolti, oltre a Napoli, anche 86 Istituti italiani di cultura nel mondo.