Napoli, 17enne reagisce a rapina: ferito con 3 colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli L’aggressione in via San Liborio ai Quartieri Spagnoli nel primo pomeriggio. La vittima trasportata al Pellegrini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con tre colpi di pistola questo pomeriggio a Napoli ed è stato trasportato all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe reagito ad un tentativo di rapina, attorno a mezzogiorno, nella zona dei Quartieri Spagnoli, in via San Liborio, poco distante da piazza Carità. Il ragazzo, incensurato, sarebbe stato avvicinato improvvisamente da due giovani in scooter. Uno di questi gli avrebbe intimato di consegnargli i soldi e il cellulare. Al suo rifiuto sarebbero partiti i colpi.

Tre proiettili lo avrebbero raggiunto a gamba e polpaccio sinistro e al gluteo. Il ragazzo, però, non sarebbe grave. Le pallottole non avrebbero colpito organi vitali. La versione è al vaglio delle forze dell'ordine che stanno conducendo i dovuti accertamenti. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile di Napoli. Non è escluso che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto e identificare i presunti rapinatori.

La zona dove è avvenuta la sparatoria è molto frequentata dai turisti. Nei dintorni, peraltro, si trovano anche numerosi ristoranti e locali che proprio all'ora di pranzo sono affollatissimi. L'episodio ha molto scosso la comunità locale che adesso chiede che sia fatta chiarezza e che sia potenziata la sicurezza nella zona a tutela dei cittadini e dei visitatori.