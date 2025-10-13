Napoletano partecipa a Bulgaria’s Got Talent, il giudice gli canta il coro “Sarò con te”

Momenti di puro divertimento quelli vissuti da un concorrente napoletano di Bulgaria's Got Talent, il programma di Freemantle nella sua versione del paese che fu la terra dei Traci. Luca Lombardo, giovane mago e trasformista, si è presentato infatti al talent in onda su bTV, canale privato e nazionale bulgaro, per portare i suoi numeri di magia. Ma durante la presentazione, rigorosamente in italiano ma con un traduttore che provvedeva alla "conversione" in tempo reale, ne è nato un siparietto con Julian Vergov, attore e giudice della nona stagione di Balgariya tarsi talant (il nome con cui è conosciuto nel paese balcanico).

"Mi chiamo Luca, e vengo da Napoli, Italia". Poche parole, e Julian Vergov si è alzato in piedi chiedendogli "Napoli? Italia?" e dopo qualche secondo è partito con il coro "Sarò con teeee, e tu non devi mollareeee, abbiamo un sogno nel cuoreeee, Napoli torna Campioneee", con tanto di mimica di bandiera sventolata. Perfino il mago napoletano, a quel punto, è rimasto sorpreso. Nel frattempo, il pubblico si è unito in applausi e risate, mentre gli altri tre membri della giuria (la cantante Galena, l'attrice Katerina Evro e il comico di origini bulgare e greche Nikolaos Tsitiridis) cercavano tra le risate di far sedere il collega, mentre intonava il suo coro da stadio. Grosse risate anche dietro le quinte, con i presentatori Petar Antonov ed Aleksandar Kadiev ad accompagnare con la mimica il coro. Il video, postato poi dallo stesso Luca Lombardo sui propri canali social commentando "Cantare il coro del Napoli alla tv nazionale in Bulgaria? Fatto", è diventato virale in poche ore, scatenando ovviamente tutta l'ilarità dei napoletani, tifosi e non, della squadra attualmente Campione d'Italia.