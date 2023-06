Musica alta al bar di piazzale Tecchio, blitz di Polizia, vigili e carabinieri: denunce e multe Blitz congiunto di Polizia di Stato, carabinieri e Polizia Locale nel bar a piazzale Tecchio. Scattate denunce e sanzioni, sequestrati casse e mixer.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz delle forze dell'ordine nel bar di piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, che si trova nella stazione Cumana Mostra-Stadio Maradona, dove si tiene abitualmente il "giovedì universitario" con dj set e musica alta fino a notte. Ieri sera, però, sono scattati i controlli incrociati delle forze dell'ordine, che sono intervenute con un blitz che ha coinvolto Polizia di Stato, carabinieri e Polizia Locale, dopo le ripetute segnalazioni dei residenti per la musica ad alto volume, alle quali si è unito nelle ultime settimane anche il consigliere comunale Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina.

Il blitz delle forze dell'ordine

Il locale era già stato diffidato negli scorsi giorni, dopo la pubblicazione di una locandina con l'appuntamento di giovedì 29 giugno 2023. Ma l'evento si è tenuto lo stesso. La Polizia locale dell'Unità Operativa Fuorigrotta, guidata dal Comandante Alfredo Marraffino, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, è intervenuta con 3 auto e 10 agenti, in collaborazione con personale della Polizia di Stato del commissariato Fuorigrotta e i carabinieri della compagnia di Bagnoli, per violazione alle norme sull’impatto acustico e per mancanza di autorizzazione per il pubblico spettacolo.

Sequestrati casse acustiche e mixer

I controlli sono stati eseguiti anche con l'intervento di agenti della Polizia Locale in borghese che si sono infiltrati tra i partecipanti all'evento che era stato pubblicizzato. Qui, gli uomini dei caschi bianchi hanno riscontrato la presenza di consolle dj e casse acustiche. Gli agenti hanno aspettato oltre la mezzanotte per intervenire, quando è stato accertato lo sforamento della musica alta, sono scattate le sanzioni. Il titolare è stato verbalizzato per violazione impatto acustico, per violazione all’articolo 68 TULPS e denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione ai sensi dell’articolo 681 del CP e 650 CP, con sequestro delle casse acustiche e dell’impianto mixer. Il locale potrà continuare comunque a svolgere l'attività di bar all'interno della stazione.

Gennaro Esposito: "Servono maggiori controlli"

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina, che si è occupato personalmente della vicenda: