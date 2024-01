Muore per un malore a casa di una donna, lei non chiama i soccorsi e nasconde il corpo Un uomo è morto a Lioni, in provincia di Avellino: ma la donna che era con lui invece di chiamare i soccorsi ne avrebbe nascosto il corpo in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I carabinieri davanti la casa della donna

Un uomo è deceduto a Lioni, in provincia di Avellino, probabilmente a causa di un malore, in casa di una donna: ma lei, invece di chiamare i soccorsi o avvisare i parenti, aveva nascosto il corpo, fin quando dopo qualche ora di ricerche i carabinieri hanno scoperto il tutto e denunciato la donna stessa, ora gravemente indiziata per i reati di occultamento di cadavere e omissione di soccorso.

La vicenda è accaduta in Alta Irpinia: nel tardo pomeriggio, i carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi avevano ricevuto la segnalazione di alcuni parenti dell'uomo, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, denunciandone la scomparsa. Le ricerche sono partite immediatamente, e dagli accertamenti eseguiti i carabinieri hanno scoperto che si fosse recato in casa della donna. Entrando in casa sua, la scoperta che l'uomo fosse morto: era infatti disteso per terra e privo di vita. Dai rilievi è emerso che la morte risaliva al mattino, e che la donna non avesse chiamato né i soccorsi né altri, nascondendo il corpo in casa sua, fin quando non è stato ritrovato dai carabinieri. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha aperto un fascicolo d'indagine affidandolo al magistrato di turno: è stata già disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo per chiarire le cause del decesso, mentre i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà la donna, una cittadina rumena residente a Lioni, per occultamento di cadavere e omissione di soccorso.

I carabinieri impegnati ad eseguire i rilievi all'esterno e all'interno dell'abitazione della donna