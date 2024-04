video suggerito

Chiama il 118 per un malore, non è d’accordo con la diagnosi e picchia medico e infermiera I carabinieri hanno denunciato un 64enne del quartiere napoletano di San Ferdinando: avrebbe aggredito il personale del 118 perché in disaccordo con loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Avrebbe chiesto l'intervento del 118 per un malore ma poi, in disaccordo con la diagnosi, se la sarebbe presa con il medico e l'infermiera, spingendoli e sferrando calci e pugni. È accaduto nella serata di ieri, 17 aprile, in vico Santa Maria della Neve, nel quartiere napoletano di San Ferdinando, protagonista un 64enne che ha rimediato una denuncia per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L'intervento della postazione 118 dell'Annunziata alle 21 circa di ieri, a seguito di una richiesta di intervento per "paziente psichiatrico in agitazione psicomotoria" arrivata alla Centrale Operativa. I sanitari, a quel punto, avrebbero appurato che non si trattava di una situazione di emergenza e avrebbero consigliato ai familiari dell'uomo di rivolgersi ad uno psicologo e questo avrebbe scatenato la furia dell'uomo, che si sarebbe scagliato contro di loro. In vico Santa Maria della Neve sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno identificato i presenti e denunciato il 64enne. Ricostruisce l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate:

Una volta giunti sul posto l’equipaggio appura che il paziente non era in condizione di “agitazione psicomotoria” bensì in un momento di depressione ed attacchi di panico. Il medico dell’equipaggio, a questo punto, non ravvedendo una situazione di emergenza che richiedeva la loro presenza in loco, consiglia bonariamente ai parenti una consulenza psicologica, ma quest’ultima non viene gradita dall’uomo che improvvisamente si alza dalla sedia ed incomincia a prendere a calci il dottore che cerca la fuga proteggendo con il suo corpo l’infermiera.