Muore l’ex sindaco e cardiologo Aldo Izzo: lutto a Cellole, nel Casertano Morto l’ex sindaco di Cellole e medico cardiologo Aldo Izzo: lutto in città e nella vicina Sessa Aurunca, sua città natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aldo Izzo

Lutto a Cellole, nel Casertano, per la morte dell'ex sindaco Aldo Izzo, stimato medico cardiologico. Era stato primo cittadino di Cellole per due volte, nel 2001 prima e nel 2011. Negli ultimi tempi aveva avuto problemi di salute: giovedì scorso l'annuncio del decesso, al quale è stato risposto con affetto sia da Cellole sia da Sessa Aurunca, sua città natale. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di istituzioni e semplici cittadini.

"La comunità del Partito Democratico di Cellole, partecipa al dolore per la dipartita dell'amico, medico eccellente, politico corretto e soprattutto uomo buono, il dottor Aldo Izzo. Che la terra ti sia lieve", spiegano dalla sezione locale del Partito Democratico. Molti anche i cittadini che lo ricordano chi per le cure ricevute chi come amico. E tutti lo ricordano come persona "buona, onesta e disponibile".

Un lungo e commovemente commiato anche quello dedicatogli dal sindaco Guido Di Leone, che sui social ha scritto:

Caro Aldo, è davvero difficile trovare le parole per salutarti. Voglio dirti solo grazie per essermi stato accanto, sei stato per me una persona importante. Grazie per i consigli che mi hai dato in questi anni. Oggi piango un grande Uomo, che oltre ad essere stato un grande Medico, sempre accanto ai problemi delle famiglie, è stato il Sindaco di Cellole. Sei stato un faro per tante famiglie, vedevano in te una guida, un punto di riferimento. Aldo Izzo era una persona buona, amava la sua Famiglia, il suo Lavoro, la sua Città. Ricordo le sue lacrime di emozione quando vincemmo, quel suo abbraccio lo porterò per sempre nel mio cuore. Non dimenticherò il periodo di piena pandemia, dove ha più volte dimostrato la sua grande esperienza di Medico. Mi stringo al dolore di sua Moglie, dei sui amati Figli e di tutta la sua Famiglia. Oggi Cellole piange un grande Uomo che ha scritto e ha fatto parte della storia della nostra Città. Ti ricorderò per sempre. Cellole non ti dimenticherà mai. Ciao Aldo, fai buon viaggio e che la terra ti sia lieve. Arrivederci Dottó!