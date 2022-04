Muore in ospedale nel Casertano dopo tre interventi chirurgici: aperta una inchiesta La vittima, una donna di 76 anni, è morta all’ospedale di Piedimonte Matese il 19 aprile: dopo la denuncia della famiglia, è stata disposta l’autopsia.

Si indaga sulla morte di una donna di 76 anni di Casagiove, nel Casertano, deceduta ieri, martedì 19 aprile, all'ospedale di Piedimonte Matese: la famiglia ha presentato denuncia e la competente Autorità Giudiziaria ha disposto l'autopsia sul corpo della donna, per fare piena luce sulle cause della morte, che dovrebbe essere effettuata giovedì 21 aprile; nell'ultimo mese, la donna era stata sottoposta a tre interventi chirurgici.

Il calvario della 76enne – che avrebbe compiuto 77 anni il 22 aprile – comincia il 16 marzo, quando viene ricoverata all'ospedale di Caserta per alcuni dolori ma dimessa poco dopo. I dolori si ripresentano il 20 marzo: la donna viene soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Marcianise, dove viene operata d'urgenza. Ancora, il 25 marzo successivo, viene sottoposta a un secondo intervento chirurgico a causa di una ernia addominale con perforazione dell'intestino: dal momento che l'ospedale di Marcianise non ha il reparto di Rianimazione, la 76enne viene trasferita nel nosocomio di Piedimonte Matese.

L'8 aprile, la donna lascia la Rianimazione e viene trasferita al reparto di Chirurgia; il 12 aprile, però, viene sottoposta al terzo intervento chirurgico per una sepsi che si era verificata. Ricoverata nuovamente in Rianimazione, il 19 aprile la famiglia viene avvisata del decesso della 76enne: come detto, i parenti hanno deciso di denunciare alle forze dell'ordine per fare piena luce sulla vicenda e accertare se la donna sia stata vittima di un caso di malasanità.