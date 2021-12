Muore in ospedale a Sarno, la famiglia non ha soldi per i funerali: la salma resta bloccata La salma di una donna, deceduta alcuni giorni fa, è bloccata nell’ospedale di Sarno (Salerno): i parenti non hanno soldi per pagare i funerali.

Il decesso risale ormai ad alcuni giorni fa ma la salma è ancora nella cella frigorifera dell'ospedale. E da lì non si muoverà finché qualcuno non coprirà le spese di trasporto e dei funerali. Una vicenda drammatica, quella che arriva dalla provincia di Salerno e che riguarda una anziana di Nocera Inferiore, A. L., morta nei giorni scorsi dopo il ricovero nell'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno.

La donna, che prima era stata ricoverata in una struttura per anziani, era stata trasferita in ospedale per un grave malore. Le sue condizioni erano però peggiorate ed era sopraggiunto il decesso. I problemi sarebbero nati quando il figlio ha comunicato al servizio tanatologia dell'ospedale di non avere le risorse economiche necessarie per pagare il trasporto della salma e quindi per i funerali. Impossibile, a quel punto, procedere con l'organizzazione. Nella giornata di ieri la direzione dell'ospedale ha contattato i Servizi Sociali del Comune di Sarno e del Comune di Nocera Inferiore, segnalando l'anomala situazione.

La speranza è quindi che si possa avere un funerale di povertà o sociale. Nel primo caso le spese verrebbero sostenute integralmente dal Comune, attingendo dai fondi appositi destinati per i funerali per le persone indigenti; nel secondo caso, previsto per le persone già seguite dai Servizi Sociali, il Comune chiederebbe uno sconto del 50% sulla tariffa; il restante verrebbe pagato dai parenti o dalla stessa Amministrazione. Il figlio ha lanciato un appello alle Istituzioni perché l'anziana possa avere una sepoltura: "Chiediamo un sostegno e un aiuto perché mia madre possa essere sepolta, purtroppo noi non abbiamo la disponibilità e non sappiamo come fare. Non ci abbandonate".