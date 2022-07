Muore dopo un intervento al cuore a Salerno, indagati il primario e lo staff Cinque medici indagati per la morte di Umberto Maddolo, il 62enne morto dopo un intervento al cuore. Trovata una garza di 15 centimetri nel corpo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cinque persone indagate per la morte di Umberto Maddolo, il 62enne di Capaccio Paestum deceduto dopo un intervento al cuore. L'uomo aveva avuto un malore dopo l'operazione, che lo ha stroncato: i familiari, che denunciarono la vicenda, erano riusciti ad ottenere la riesumazione della salma, che ha portato a scoprire che nel corpo c'era una garza di 15 centimetri. Una circostanza che ha spinto anche gli investigatori ad investigare sul caso in maniera celere.

Cinque indagati, c'è anche il primario di cardiochirurgia

La Procura di Salerno ha quindi iscritto nel registro degli indagati cinque medici, tra cui il dottor Enrico Coscioni, primario di Cardiochirurgia dell'ospedale San Giovanni di Dio – Ruggi d'Aragona. Le ipotesi contestate ai cinque indagati sono, a vario titolo, omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario in concorso. Sequestrate anche le cartelle cliniche relative a Umberto Maddolo.

La nota della direzione del Ruggi

La direzione generale dell'ospedale San Giovanni di Dio – Ruggi d'Aragona ha espresso in una nota firmata da Vincenzo D'Amato la propria vicinanza ai parenti di Umberto Maddolo e, pur ribadendo "piena fiducia" nelle indagini e nella magistratura, ha spiegato che fornirà "la massima collaborazione" per arrivare quanto prima ad accertare tutti i fatti. Questo il testo completo della nota diffusa dalla direzione generale dell'ospedale salernitano: