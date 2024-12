video suggerito

Muore davanti alla moglie mentre è alla guida e si schianta contro uno scooter: tragedia al Vomero Tragedia questa mattina nel quartiere collinare di Napoli: la vittima è un uomo di 79 anni, per il quale non c'è stato nulla da fare. L'episodio ha mandato in tilt il traffico.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre, al Vomero, quartiere collinare di Napoli: un uomo di 79 anni – T.G. le sue iniziali – è morto mentre si trovava alla guida della propria autovettura, all'interno della quale si trovava anche la moglie. Stando a quanto si apprende, il 79enne, a bordo di una Renault Twingo, stava percorrendo via Recco quando, giunto all'intersezione con via Antignano si è sentito male e ha perso il controllo della vettura, che si è schiantata contro uno scooter in sosta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo; non ha invece riportato conseguenze, dopo l'impatto, la moglie della vittima. Sul luogo si sono recati anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare la dinamica dell'incidente; in questo senso, indicazioni sono arrivate dalla donna, che ha confermato la ricostruzione. Pertanto, la salma del 79enne è stata liberata e affidata alla famiglia, che potrà procedere con i funerali.

L'incidente ha avuto non poche ripercussioni sul traffico automobilistico del quartiere che, per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine, è stato fortemente rallentato questa mattina.