Muore a 92 l’avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, principe del Foro napoletano Muore a Napoli l’avvocato Siniscalchi: aveva 92 anni, difese anche Maradona, Califano e diversi politici durante Tangentopoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avvocato Siniscalchi assieme a Maradona

Morto a Napoli l'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, autentico principe del Foro napoletani: aveva 92 anni. Già assistente di Diritto romano e di Diritto penale all'Università di Napoli, fu anche presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nonché deputato al Parlamento.

Nato a Napoli il 7 agosto del 1931 (il padre, Francesco Saverio Siniscalchi, fu un altro grande avvocato penalista napoletano) tra le sue difese più note si ricordano quelle di Diego Armando Maradona (sia in processi penali sia in sede di giustizia sportiva), ma anche di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo come Gigi Sabani, Tinto Brass, Michelangelo Antonioni e Franco Califano, quest'ultimo nel processo Cutolo-Tortora. Ma non solo: fu avvocato anche nelle attività dei Nuclei Armati Proletari e di Autonomia Operaia, nonché in processi a politici come Ciriaco De Mita, Vincenzo Scotti, Antonio Cariglia e diversi altri processi legati a Tangentopoli. Altri grandi nomi difesi furono le aziende Impregilo, Lega delle Cooperative, La Fondiaria Assicurazioni ed Ansaldo.

Fu anche politico attivo: nel 1995 venne eletto alla Camera dei Deputati con una coalizione Rifondazione Comunista-Partito della Sinistra, poi nel 1996 rieletto con il Partito Democratico della Sinistra L'Ulivo e di nuovo nel 2001 con i Democratici di Sinistra, facendo parte anche della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Nel periodo 2006-2010 ha fatto anche parte, come componente laico, del Consiglio superiore della magistratura con un consenso pari a 710 voti a favore all'interno del Parlamento italiano.

“Deputato, membro del CSM, Vincenzo Siniscalchi è stato un esempio per la cultura di sinistra a Napoli e in Italia". Così lo ricorda Enzo Amendola, deputato del Partito Democratico, definendolo "riferimento nazionale dell’avvocatura, sempre dalla parte dei deboli, la sua scomparsa rattrista tutti. Mancheranno la sua passione e il suo impegno. Un abbraccio pieno di affetto alla moglie Marinella e ai suoi cari".