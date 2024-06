video suggerito

Muore a 17 anni in mare a Monte di Procida, il lutto dei sindaci dell’area flegrea Trovato morto un 17enne di origine angolano a Monte di Procida: il corpo ritrovato in mare. Il sindaco di Bacoli sospende la campagna elettorale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Trovato morto a 17 anni Juclanio Americo Francisco Calupeteca, giovane di origine angolana di cui non si avevano più notizie da diverse ore. Il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nelle vicinanze della secca di Acquamorta, a Monte di Procida, non lontano dall'omonima spiaggia che si trova sotto il Belvedere. Non è chiara la causa della morte: da un primo esame esterno, sembrerebbe che non ci fossero segni evidenti di contusioni, ma sarà l'autopsia che non ogni probabilità sarà disposta già nelle prossime ore a fare chiarezza sulla vicenda. Non è chiaro neppure come mai il giovane si trovasse in quel posto.

La notizia è stata data dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, primo cittadino di Bacoli, che nella tarda serata di ieri ha diffuso una nota ufficiale in cui spiega:

Mi stringo, a nome di tutta la comunità di Bacoli, al dolore che sta vivendo in queste ore la comunità di Monte di Procida, per la tragica morte di Juclanio. Giovanissimo di 17 anni, trovato morto in mare. Ad Acquamorta. Un lutto che sconvolge le nostre terre. A nome della città, abbraccio la famiglia. Non c’è nulla da aggiungere, se non il dolore. Per queste motivazioni annuncio che ho deciso di annullare il comizio di chiusura della nostra campagna elettorale. È un doveroso atto di rispetto per i nostri cugini montesi, flegrei. E per gli affetti più cari del giovane Juclanio. Siamo comunità sorelle. Siamo un unico e grande popolo. Non è il tempo delle feste di piazza. Ma solo della vicinanza verso chi soffre. Addio, piccolo angelo.

Ma il decesso del 17enne ha fatto rapidamente il giro dell'area flegrea, dove la notizia ha sconvolto anche gli altri amministratori locali, tra cui Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli:

Leggi anche Ai Campi Flegrei qualcuno voleva allargare casa abusivamente in piena zona rossa vulcanica

Una triste notizia ha scosso noi e tutta la comunità flegrea. Con profondo dolore ho appreso della morte del giovane Juclanio. Ritrovato morto in mare ad Acquamorta. A nome di tutta la comunità di Pozzuoli in questo momento di grande tristezza, il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutta la comunità di Monte di Procida. Possa la sua anima riposare in pace, e possa la sua famiglia trovare la forza e il conforto necessari per affrontare questa dolorosa perdita. Vi sono vicino con tutto il cuore.