Multe stradali a Napoli, annullata la gara da 12 milioni l’anno. Non le gestiranno più i vigili Il vecchio appalto alla Rti Leonardo-Soes per la gestione delle contravvenzioni è scaduto marzo. Annullata la gara in corso. Il Comune: “Faremo un altro bando”

A cura di Pierluigi Frattasi

Annullata la gara da 12 milioni di euro all'anno per la gestione delle multe stradali a Napoli. Il vecchio appalto, aggiudicato nel 2017 alla Rti Leonardo-Soes, è scaduto lo scorso marzo. Per questo, il Comune di Napoli aveva bandito una nuova gara e prorogato il servizio per 10 milioni di euro fino alla nuova aggiudicazione. Ma, a sorpresa, la scorsa settimana, la gara in corso è stata annullata in autotutela da Palazzo San Giacomo.

Il motivo? Perché le contravvenzioni stradali non saranno più gestite dalla Polizia Municipale, ma dall'ufficio che si occupa della riscossione dei tributi. Il servizio, in pratica, è stato spostato da un ufficio all'altro (dal Dipartimento Sicurezza all’Area Entrate, per la precisione), "per esigenze di carattere organizzativo finalizzate all’attuazione del “Patto per Napoli”, nonché a garantire maggiore omogeneità delle materie e delle funzioni assegnate ai Servizi dell’Ente". Per questo motivo, sono cambiati anche i parametri della gara ed è stato necessario annullarla. I vigili urbani, insomma, continueranno ovviamente ad elevare le contravvenzioni a chi infrange le regole del codice della strada, ma le multe poi non saranno lavorate amministrativamente dal Dipartimento di Sicurezza, ma dall'ufficio dei tributi.

Il Comune: "Ci sarà una nuova gara"

Ma non si rischierà il blocco delle lavorazioni delle multe stradali, perché "con la nuova gara – fanno sapere da Palazzo San Giacomo – si recupererà anche il pregresso". Attualmente, Leonardo-Soes sta lavorando, come detto, in proroga, visto che l'appalto è scaduto a marzo. Il passaggio di consegne, ad ogni modo, non sarà semplice, perché proprio quest'anno la società ha iniziato ad inviare anche i ruoli delle cartelle esattoriali per le multe arretrate non pagate, essendo trascorsi i 5 anni dal 2017.

La Leonardo-Soes in questi anni ha ottenuto risultati importanti nel miglioramento della gestione delle multe stradali, assicurando con rigore e precisione la riscossione dei verbali e garantendo al Comune anche un miglioramento tecnologico del servizio, con la dotazione ad esempio dei tablet per le sanzioni e l'informatizzazione di tutto il sistema, che prima, invece, era cartaceo. Adesso, con il tablet gli agenti di Polizia Locale e gli ausiliari del traffico scattano anche le foto delle infrazioni, in modo da ridurre al minimo il rischio di contestazioni, e stampano l'avviso, la famosa striscetta, con tutte le indicazioni del caso e con la dicitura con lo sconto del 30% in caso di pagamento nei 5 giorni, in automatico il verbale il giorno successivo è già inserito nel programma visibile e lavorabile.