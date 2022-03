Trasporto pubblico a Napoli

Il Comune spende 370mila euro per spedire multe ad auto straniere, ma i proprietari vivono a Napoli Nel 2021 spesi 370mila euro per notificare verbali ad auto e moto, spesso di grossa cilindrata, con targa estera ma, di fatto, in uso a residenti in Italia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ammontano a 370mila euro i costi per il Comune di Napoli per spedire le multe stradali prese in città da cittadini alla guida di auto o scooter con targa estera. In alcuni casi si tratta di cittadini stranieri residenti in Italia, ma in moltissimi altri le auto immatricolate all'estero sono usate invece da cittadini residenti in Italia. Cifre che dimostrano quanto sia esteso il fenomeno delle targhe straniere a Napoli anche tra cittadini italiani, come denunciato da Fanpage.it lo scorso dicembre. Tra i vantaggi che ci sono ad avere un veicolo immatricolato all'estero, ad esempio, il non dover pagare la tassa di possesso e avere una Rc Auto generalmente più bassa. In molti casi, peraltro, si tratta di auto di grossa cilindrata, ma anche di scooter e motorini.

Nel 2021, verbali esteri per 370mila euro

Fino al 2020, il servizio di notifica dei verbali stradali alle auto con targa straniera veniva fatto dalla società Gefil, Gestione Fiscalità Locale spa, per conto del Comune. L'azienda anticipava i costi di spedizione e di gestione del servizio, poi tratteneva le somme spese dai riversamenti al Comune in base agli incassi effettuati.

Da gennaio 2021, però, il servizio è passato all’RTI Leonardo-Soes che già gestisce tutto il sistema delle contravvenzioni della Polizia municipale di Napoli. La Gefil, quindi, da circa un anno, non incassa quasi più i soldi delle contravvenzioni dai verbali esteri e quindi non può rientrare dei costi di spedizione delle notifiche, trattenendo le somme dagli incassi. Da qui, la richiesta del rimborso al Comune di Napoli per i verbali elevati nel 2021 – nei mesi in cui la Gefil è stata ancora attiva – ai veicoli aventi targa estera ma, di fatto, in uso a residenti in Italia, che ammontano, appunto a 370 mila euro, Iva inclusa.

A Napoli nuova gara per la gestione delle multe

Il Comune di Napoli, intanto, ha bandito una nuova gara per la gestione delle sanzioni stradali, dal 2017 affidata ai privati, nello specifico alla Rti Leonardo-Soes, con un appalto da 12 milioni di euro all'anno. L'appalto scadeva a marzo. Siccome non è possibile interrompere il servizio delle contravvenzioni stradali, l'affidamento è stato prorogato fino alla conclusione della nuova gara per 10 milioni di euro.

La Leonardo-Soes in questi anno ha ottenuto risultati importanti nel miglioramento della gestione delle multe stradali, assicurando con rigore e precisione la riscossione dei verbali e garantendo al Comune anche un miglioramento tecnologico del servizio, con la dotazione ad esempio dei tablet per le sanzioni e l'informatizzazione di tutto il sistema, che prima, invece, era cartaceo. Adesso, le multe vengono stampate sul posto dagli agenti di Polizia Locale o dagli ausiliari del traffico che scattano anche le foto delle infrazioni col tablet, in modo da ridurre al minimo il rischio di contestazioni.