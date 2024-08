video suggerito

Multe da 500 euro ai clienti delle prostitute: il Comune di Giugliano firma l'ordinanza A Giugliano (Napoli) stretta contro la prostituzione in strada: sanzione da 500 euro anche a chi verrà sorpreso a concordare il prezzo.

A cura di Nico Falco

Multe da cinquecento euro, non solo a chi viene sorpreso ad avere un rapporto sessuale con una prostituta, ma anche a chi si è solo fermato per concordare il prezzo: lo ha stabilito il Comune di Giugliano, in provincia di Napoli, con una ordinanza firmata dal vicesindaco Pietro Di Girolamo. Una "stretta" che va a colpire direttamente i potenziali clienti (la prostituzione in Italia non è reato) e che ricalca quelle già decise da diversi Sindaci e che si era già vista nello stesso comune del Napoletano una decina di anni fa.

Il provvedimento arriva due giorni dopo l'appello di don Massimo Condidorio, della chiesa di San Matteo al Borgo Riccio: il sacerdote aveva denunciato che numerosi genitori avevano chiesto di far seguire il catechismo di preparazione alla Prima Comunione ai propri figli in altre parrocchie, anche a una decina di chilometri di distanza, proprio perché la strada che conduce alla chiesa è frequentata da prostitute di giorno e di notte.

Nell'ordinanza, la numero 163, si fa riferimento alla offesa alla "pubblica sensibilità" e si dice che "il fenomeno della prostituzione su strada determina lo sviluppo di pratiche criminali di sfruttamento della prostituzione, anche minorile". Quindi, chi verrà sorpreso dalle forze dell'ordine, su tutto il territorio cittadino, "a contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento, o modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare tale attività", dovrà pagare una sanzione di 500 euro, "fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni".