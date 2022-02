Multato per divieto di sosta prende a pugni il vigile urbano: arrestato 25enne a Ischia Un 25enne di Ischia ha preso a pugni un vigile che lo stava multando per un divieto di sosta: arrestato dai Carabinieri, finisce a processo per direttissima.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un vigili urbano lo multa per divieto di sosta, lui reagisce sferrandogli un pugno al volto. L'incredibile vicenda è accaduta a Forio d'Ischia, dove un 25enne del posto è stato arrestato dai carabinieri dopo l'aggressione e deve ora rispondere di vari reati, tra cui violenza a pubblico ufficiali e lesioni personali. Rischia una dura condanna, oltre ovviamente alla multa per il divieto di sosta. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Forio d'Ischia, sull'Isola Verde, dove un vigile urbano stava multando un'automobile che si trovava ferma in divieto di sosta.

Ma in quel momento, mentre il vigile scriveva il verbale, è arrivato il 25enne che aveva lasciato l'auto in contravvenzione: un 25enne incensurato di Forio d'Ischia, che lavora come cameriere. Ne è nata subito un'accesa discussione durante la quale il 25enne ha sferrato un pugno al volto del vigile urbano, andando in escandescenze. C'è voluto l'intervento dei carabinieri della compagnia di Ischia per evitare il peggio: non senza qualche difficoltà, il 25enne è stato bloccato e ammanettato. L'agente della polizia municipale ferito è stato portato all'ospedale di Lacco Ameno, dove è stato medicato per le ferite subite e ne avrà per sei giorni. Il 25enne è stato invece arrestato dai militari dell'arma, ed ora il giovane dovrà rispondere di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, e sarà processato per direttissima. Rischia una pesante condanna ed una multa salata per i due reati, oltre ovviamente a dover pagare quella per divieto di sosta che comporterà anche come d'ufficio alla decurtazione di due punti dalla patente di guida.