Muffa sui muri e aule allagate: i danni del maltempo al liceo Palizzi a Napoli Piove nelle aule del liceo Palizzi di Napoli: aule allagate, muffa sulla pareti. Gli studenti: “Siamo in pericolo”. Borrelli: “Abbiamo chiesto verifiche”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una delle aule allagate dell’istituto Palizzi di Napoli. Foto / Francesco Emilio Borrelli

Aule allagate, mura e soffitti pieni di muffa e infiltrazioni: è il bilancio del maltempo all'interno del Liceo Artistico Umberto Boccioni-Filippo Palizzi di Napoli, a due passi da piazza del Plebiscito. L'allarme è stato lanciato dagli studenti, che hanno pubblicato foto e video in Rete, inviandoli al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha anche poi commentato la vicenda chiedendo l'intervento della direzione scolastica.

Aule allagate e pareti piene di muffa

Dalle immagini diffuse dagli studenti, si vedono aule allagate, infiltrazioni d'acqua dal soffitto e intere parete mangiate dalla muffa. "Una situazione insostenibile", spiegano i ragazzi, che avvertono: "Siamo in pericolo". L'edificio che ospiti il liceo Palizzi si trova a pochi passi da piazzetta Salazar, a ridosso di Piazza Plebiscito ed è l'ex collegio della Marina Borbonica poi divenuto convento di Santa Maria della Solitaria.

Borrelli: "Vogliamo sapere se studenti, docenti e personale siano al sicuro"

"Abbiamo chiesto alla direzione scolastica tramite una nota ufficiale", ha spiegato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dell'Alleanza Verdi e Sinistra, "di essere informati ed aggiornati sulla situazione dell’edificio e delle verifiche per capire se gli studenti, i docenti e tutto il personale siano al sicuro. Le scuole napoletane e campane stanno vivendo un momento molto difficile e le strutture non sono in grado di supportare le allerte meteo, in realtà neanche una semplice pioggia. Bisogna prenderne atto ed intervenire prima che possa accadere qualcosa di brutto", ha concluso Borrelli.