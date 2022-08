Mucca precipita nel pozzo di 15 metri, estratta viva dai pompieri con la gru ad Avellino L’incidente nel pomeriggio a Bagno della Regina, a Montella. L’intervento è durato diverse ore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una mucca del peso di quasi mezza tonnellata precipita in un pozzo profondo 15 metri. Per salvarla i pompieri hanno dovuto utilizzare una autogru, imbracare il pesante bovino e issarlo per lo stretto passaggio. Un'operazione durata diverse ore. Per fortuna la storia si è conclusa con un lieto fine. La vacca, ripulita dal fango e tranquillizzata, è tornata da sola al pascolo. L'incidente è avvenuto oggi, martedì 30 agosto 2022, attorno alle ore 17,30 in località Bagno Della Regina nel territorio del comune di Montella.

Salvata dai pompieri con la gru

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, in provincia di Avellino. Quando sono arrivati sul posto, però, i pompieri si sono subito resi conto della difficoltà dell'intervento ed è stato necessario chiamare una autogru dalla sede centrale di Avellino. Una volta arrivata sul posto l'attrezzatura, i vigili del fuoco si sono dovuti calare all'interno del pozzo per imbracare la mucca che era finita sul fondo. Per fortuna, il povero animale non ha riportato ferite. Una volta legata, la vacca è stata issata per lo stretto cunicolo, fino a raggiungere di nuovo la superficie, sana e salva. Qui, è stata finalmente restituita al suo padrone.

Una storia simile era già accaduta il 31 marzo scorso, quando i Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di San Sossio Baronia, in contrada Molara. Una delle mucche di un'azienda agricola era finita in un torrente e con il fango che si era creato non riusciva più a risalire per far rientro in fattoria. La squadra del distaccamento di Grottaminarda, supportata dal nucleo SAF. (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale, in quell'occasione ha costruito sul posto una grossa “zattera” in legno, e dopo avervi adagiato sopra la mucca, con un sistema di corde e leve ha trasportato il bovino sulla strada percorrendo una distanza di circa 500 metri.