Movida violenta a Benevento, 19enne accoltella tre volte un 37enne: l'uomo è in prognosi riservata

Notte di violenza a Benevento, nella zona della movida della città sannita: un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato ripetutamente un 37enne; il giovane è accusato di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'aggressione si è verificata nella centralissima piazza Vari, dove soprattutto nel weekend si concentrano giovani e giovanissimi, intorno alle 3.45 di oggi, nei pressi di un locale della città. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Benevento, il 19enne – già noto alle forze dell'ordine – ha dapprima discusso con il 37enne – residente a Casalduni – poi ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito tre volte, al torace e al fianco sinistro.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, allertati da alcuni ragazzi che hanno assistito all'aggressione, sono giunti immediatamente sul posto insieme ai militari dell'Arma della locale stazione e hanno avviato le indagini, riuscendo in breve tempo a rintracciare il 19enne: il giovane è stato portato in caserma e dichiarato in stato di fermo; dopo le formalità di rito, il 19enne è stato portato in carcere, come disposto dalla Procura di Benevento.

Il 37enne, invece, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli, dove è stato ricoverato in prognosi riservata: da quanto si apprende, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.