Motoscafo finisce sugli scogli davanti al porto di Ischia, skipper positivo all'alcol test

Le operazioni di recupero dell'imbarcazione

Un motoscafo di sette metri e mezzo è rimasto incagliato sugli scogli davanti al porto di Ischia; illese le cinque persone che erano a bordo e che sono state soccorse dalla Guardia Costiera. Lo skipper è risultato positivo all'alcol test, per lui scatterà la sospensione della patente nautica dai sei ai 12 mesi. L'imbarcazione è stata rimossa in giornata.

L'incidente è avvenuto nella notte scorsa, gli occupanti hanno raccontato che, a causa della scarsa visibilità, nessuno si era accorto della presenza degli scogli mentre uscivano dal porto di Ischia; il motoscafo, dopo aver impattato, probabilmente a causa dell'alta velocità si sarebbe sollevato e sarebbe poi praticamente "planato", restando quindi incagliato. I cinque passeggeri del motoscafo sono stati soccorso dalla motovedetta CP 829 della Guardia Costiera (diretta dal comandante Antonio Magi); sono rimasti tutti incolumi, tranne uno di loro che ha riportato una ferita al sopracciglio ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Al termine delle operazioni di salvataggio lo skipper è stato sottoposto agli esami per rilevare l'eventuale assunzione di alcol ed è risultato che fosse oltre i limiti. L'imbarcazione è stata sottoposta a sequestro e l'autorità marittima ha emesso la diffida alla rimozione immediata per evitare pericoli alla navigazione e all'ambiente. In mattinata sono cominciate le operazioni, con l'impiego di un motopontone e di sub specializzati, ultimate in giornata (il video è stato pubblicato su TikTok dall'account "leembo-nze"); i danni all'imbarcazione non avrebbero causato sversamento di carburante o olio in mare.