Moto contro guardrail sull’autostrada Napoli-Bari: morto un uomo di 44 anni in Irpinia

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 8 agosto, sull'autostrada A16 Napoli-Bari: il bilancio è di una vittima, un uomo di 44 anni, che è purtroppo deceduto in seguito al sinistro. L'incidente si è verificato al chilometro 78, nel territorio di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino; stando a una prima ricostruzione, il 44enne stava percorrendo il tratto di autostrada in sella alla sua moto quanto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, impattando violentemente contro il guardrail al lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne; troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo sono intervenute, inoltre, anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente; per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi, il tratto di autostrada in cui si è verificato il sinistro è stato temporaneamente chiuso. La salma del 44enne, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stata portata all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento per gli accertamenti del caso.