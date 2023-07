Morto Ugo Criscuolo, professore di greco alla Federico II di Napoli: stroncato da un malore in spiaggia Professore emerito di Letteratura Greca all’Università di Napoli, Ugo Criscuolo è stato stroncato da un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna.

A cura di Valerio Papadia

Il mondo accademico napoletano è in lutto per la morte di Ugo Criscuolo, professore emerito di Letteratura Greca alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Federico II di Napoli. Criscuolo, 79 anni, originario di Castellammare di Stabia, nella provincia partenopea, è stato stroncato da un malore mentre si trovava in spiaggia in Sardegna, dove stava trascorrendo queste vacanze estive. Da quanto si apprende, il noto grecista si trovava sulla spiaggia di Geremeas, a Quartu Sant'Elena, quando ha accusato il malore, probabilmente provocato dalle alte temperature, che non gli ha lasciato scampo.

A dare la notizia della morte del professor Criscuolo è stata, sui social, l'associazione "Certamen Plinianum", di cui il 79enne era uno dei soci fondatori. "Alla moglie Marisa, a tutta la sua famiglia, il nostro profondo cordoglio e l'abbraccio di una consolidata amicizia" scrive l'associazione su Facebook.

Dopo aver insegnato nelle università di Macerata, Palermo, Messina e Genova, Ugo Criscuolo era diventato professore ordinario di Letteratura Greca alla Federico II di Napoli; nell'ateneo napoletano, il noto grecista era stato anche direttore del Dipartimento di Filologia Classica "Francesco Arnaldi".