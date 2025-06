video suggerito

Morto Mariano Patti, dal 1984 professore al Conservatorio di San Pietro a Majella Si è spento Mariano Patti, direttore d'orchestra e professore presso il Conservatorio di San Pietro a Majella. Lo ha comunicato lo stesso Conservatorio.

A cura di Vincenzo Cimmino

Mariano Patti

È morto Mariano Patti, maestro per più decenni al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. A renderlo noto è stato lo stesso conservatorio napoletano. "Il M. Mariano Patti", hanno comunicato dall'accademia di musica, "è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Il Conservatorio di Napoli ricorda la sua encomiabile figura di artista e didatta durante l’intero arco della sua quarantennale attività svolta presso il San Pietro a Majella. Il presidente, il direttore, il corpo docente e il personale tecnico amministrativo partecipano al dolore della famiglia. La camera funeraria è aperta oggi 3 giugno fino alle ore 19 e domani 4 giugno dalle ore 8 alle 15 n Via Passanti, traversa Santa Maria delle Grazie n. 3 a Scafati".

Immediata la reazione social alla notizia. Su Facebook si stanno rincorrendo i messaggi di cordoglio per la scomparsa del maestro, molto noto in città. "Mi hai inondata di luce lungo il nostro percorso insieme. Sei stato musica essenziale, un faro, una luce potentissima", scrive Rosanna. "Un maestro di musica, cultura e umiltà. Un'icona del Conservatorio di Napoli, la cui impronta indelebile ha plasmato generazioni di musicisti", fa eco Marco. "Mariano è stato un insigne musicista e un collega stimato, i cui talenti e dedizione hanno arricchito l'ambiente del nostro amato Conservatorio", commenta Elio. "Mariano Patti ci ha lasciato troppo presto. Si è impegnato fino alla fine in questa vita per la musica, con passione e dedizione", conclude Tommaso. I funerali del maestro Mariano Patti, scomparso improvvisamente, si terranno domani mercoledì 4 giugno presso la Chiesa di San Francesco di Paola alle ore 16 a Scafati.