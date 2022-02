Morto Lucio Barone Lumaga, storico commerciante di Napoli e comparsa per Sorrentino È morto lo storico commerciante napoletano Lucio Barone Lumaga, erede dell’azienda Pio Barone. È stato di recente comparsa in “È stata la mano di Dio” di Sorrentino.

A cura di Nico Falco

È morto ieri mattina, 9 febbraio, Lucio Barone Lumaga, storico commerciante e già presidente della Camera di Commercio di Napoli. Erede dell'azienda di famiglia, specializzata in moda femminile oversize, di recente aveva partecipato come comparsa al film "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino.

A comunicare il decesso è stato il figlio Alfredo con un post su Facebook: "Papà non ce l'ha fatta. Il cuore alle 7:30 si è fermato e non ha retto più. Che il nostro Signore lo accolga nel mondo dei cieli. Una preghiera per lui". L'azienda di famiglia ha una storia più che centenaria: era stata fondata da Pio Barone nel 1898 e il successo era arrivato proprio con la scelta di dedicarsi alle "taglie comode" femminili. A Napoli sono due gli atelier, uno in via Merliani, al Vomero, e l'altro nel centro città, in via Medina.

Oltre ad occuparsi dell'azienda di famiglia, Lucio Barone Lumana è stato una figura di riferimento per il commercio napoletano e per le associazioni del settore. È stato presidente di Federmoda tessili, al vertice di Ascom Confcommercio ed ha guidato la Camera di Commercio di Napoli. Anche durante il lockdown, pur senza ricoprire cariche ufficiali, si era fatto portavoce delle istanze dei commercianti e del duro momento vissuto dagli imprenditori per la pandemia.

Sposato da 50 anni con Adele, ha avuto due figli, i gemelli Alfredo e Rossella. Una delle sue ultime avventure era stata al cinema, seppur da comparsa: aveva partecipato alla realizzazione di "È stata la mano di Dio", il film di Paolo Sorrentino che da ieri è ufficialmente candidato agli Oscar come miglior film straniero.