Morto l’ex senatore Francesco De Notaris, coordinatore delle Assise di Napoli e del Mezzogiorno È morto l’ex senatore Francesco De Notaris. In Parlamento con “La Rete”, di cui era stato anche coordinatore regionale in Campania, aveva 77 anni. Era coordinatore delle Assise di napoli e del Mezzogiorno d’Italia. Da sempre attivo nelle battaglie per i diritti umani, presentò il disegno di legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare e si è speso negli anni per le riqualificazioni di Bagnoli e delle periferie.

A cura di Nico Falco

È morto all'età di 77 anni l'ex senatore Francesco De Notaris, coordinatore delle Assise di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia fondate nel 1991 da Gerardo Marotta e Antonio Iannello. In Parlamento era stato durante la XII Legislatura, dal 1994 al 1996 (nel collegio 11 – Castellammare di Stabia), esponente del movimento "La Rete", espressione della sinistra e dalla forte caratterizzazione antimafia, di cui era stato coordinatore regionale in Campania. Nato a Roma nel 1944 ma residente a Napoli, l'ex senatore era il padre dell'attore, sceneggiatore e regista Marco Mario De Notaris. Il decesso oggi, 28 ottobre.

Da sempre molto attivo nella lotta per i diritti umani, De Notaris si è reso protagonista negli anni di diverse battaglie. Tra queste, quella condotta con le Assise per la salvaguardia del centro storico di Napoli, contro la gestione dei rifiuti in Campania e per il recupero e la riqualificazione di Napoli Est e delle periferie e per il quartiere Bagnoli dopo la dismissione dell'Italsider. Professore di scuola e sindacalista, nel corso della sua carriera politica è stato capogruppo in Commissione Affari Costituzionali e Difesa e ha fatto parte della presidenza nella Commissione di Indirizzo e Vigilanza sui servizi radiotelevisivi. È stato tra i primi a presentare interrogazione sulla morte della giornalista Rai Ilaria Alpi e del cameraman Miran Hrovatin, uccisi in Somalia, ed ha presentato il disegno di legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare. Era vice segretario nazionale vicario dell'associazione "Antonino Caponnetto". Le Assise di Palazzo Marigliano lo ricordano con una nota: