Morto l’ex parlamentare Claudio Azzolini (Forza Italia): aveva 85 anni

Claudio Azzolini

Morto all'età di 85 anni Claudio Azzolini, ex deputato ed ex europarlamentare di Forza Italia. Nato a Napoli il 9 giugno 1940, si era laureato in scienze turistiche. Ex-allievo della Scuola Militare Nunziatella, aveva avuto una lunga carriera manageriale in Alitalia, ATI, Alfa Romeo, Aeritalia e SPI, finché nel 1994 viene eletto per Forza Italia al Parlamento Europeo. Capogruppo di Forza Italia, nel 1998 fu tra gli artefici dell'ingresso del partito fondato da Silvio Berlusconi all'interno del Partito Popolare Europeo. Eletto alla Camera dei deputati nel 2001 e rieletto nel 2006, fu anche Presidente della Delegazione Parlamentare Italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa e Vice Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. I funerali si terranno domani, sabato 22 novembre, nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia.

"Claudio Azzolini è stato un gentiluomo delle istituzioni, un punto fermo per Forza Italia e per tutti noi", ha detto in una nota Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, "ha rappresentato l'Italia e l'Europa con serietà, equilibrio e una qualità umana rara, e da capogruppo al Parlamento europeo guidò l'ingresso di Forza Italia nel Partito Popolare Europeo con autorevolezza, segnando una stagione decisiva della nostra storia politica. Per me è stato un amico, una di quelle persone capaci di dare peso alle parole e valore ai gesti. Oggi perdiamo una figura che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità politica. Alla moglie Bruna, ai figli Davide e Serena va la mia vicinanza più sincera". Anche l'Ordine dei Giornalisti della Campania ha espresso il cordoglio alla famiglia: Claudio Azzolini infatti era anche giornalista, arrivando a ricoprire l'incarico di consigliere nazionale.