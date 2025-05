video suggerito

Morto il proprietario di Varenne, il cavallo più veloce del mondo Si è spento questa mattina Enzo Giordano, 71 anni, storico proprietario di Varenne, il cavallo dei record. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Napoli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è spento all'età di 71 anni Enzo Giordano, storico proprietario del trotto Varenne, il cavallo dei record. Giordano era ricoverato da qualche tempo in ospedale a Napoli, per alcuni problemi di salute che, nelle ultime ore, sono peggiorati sensibilmente. L'annuncio del decesso è arrivato da Rolando Luzi, ex manager, e Giampaolo Minnucci, driver che alla guida di Varenne ha vinto tutte le principali corse di trotto del mondo. Varenne che domenica 4 maggio correrà al Gran Premio Lotteria di Agnano in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione, alle soglie dei 30 anni.

"Abbiamo avuto il privilegio di incontrare e crescere insieme a Enzo Giordano", ha spiegato Rolando Luzi, ex manager, "per noi è stato un padre, un fratello, una persona speciale. Come Varenne, anche lui era una leggenda". Anche l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore (ANACT), ha diffuso una nota in cui ricorda Enzo Giordano:

Nella mattinata di venerdì 2 maggio è giunta la notizia della morte a soli 71 anni di Enzo Giordano, colui che l’ippica italiana e mondiale ricorderà per sempre per essere il proprietario di Varenne, il cavallo più forte di tutti i tempi, che l’allora poco conosciuto appassionato napoletano acquistò dopo una breve e ormai leggendaria trattativa. Da lì a poco, con l’esplosione di successi del Capitano, Enzo divenne popolare, così come le storie che hanno accompagnato il viaggio assieme a Varenne con l’amico Giampaolo Minnucci, e un intero popolo di tifosi a sostegno di quel cavallo che ha reso l’Italia del trotto orgogliosa e superiore.

Enzo, mostrò la sua vera passione per il trotto e per il cavallo da corsa anche quando Varenne terminò la carriera, trasferendo nell’allevamento il suo impegno, associandosi all’Anact con la sigla “Dany” della Varenne Futurity, riscuotendo successi ed ottimi risultati in particolare con i vari Illusion Dany, Skyline Dany, Rue Varenne Dany, che seguiva con immutata trepidazione.

Personaggio mite, gentile, mai sopra le righe, la malattia lo ha segnato purtroppo negli ultimi anni di una vita, che Varenne gli ha reso davvero emozionante. Enzo Giordano, quelle emozioni le ha volute condividere con tutta l’ippica italiana, e ci ha fatto partecipare tutti un po’ alle vittorie del suo Capitano. Ciao e grazie Enzo.

Il Presidente Roberto Toniatti Giacometti, e il Consiglio Direttivo dell’Anact in questo triste momento esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici.