Morto il costruttore napoletano Wolf Chitis, il ricordo di De Laurentiis: “Addio a un gran signore”

A cura di Valerio Papadia

Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana: è morto Wolf Chitis; il costruttore napoletano, da tutti conosciuto come Voila, aveva 91 anni. Chitis era il patron di Fondedile, una delle principali società di costruzioni: negli anni Ottanta, sotto la sua presidenza, l'azienda era arrivata tra le prime dieci in Italia, ricevendo poi incarichi importanti come il consolidamento di Ponte Vecchio a Firenze, della Torre di Pisa e delle piscine del Foro Italico a Roma.

Nel corso della sua carriera, Wolf Chitis è stato anche presidente di Acen (Associazione costruttori edili napoletani) e del Tennis Club Napoli, vista la sua grande passione per questo sport.

Tante le persone che hanno manifestato il proprio cordoglio per la morte di Chitis. Tra questi, anche il patron del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, amico di Volia, che sull'imprenditore ha detto: "Oggi è venuta a mancare una persona che difficilmente si potrà dimenticare. Wolf Chitis, per tutti Volia. Un gran signore, discreto e protagonista allo stesso tempo di una vita vissuta come ambasciatore del saper vivere".

"Con la scomparsa di Volia Chitis la comunità del Tennis Club Napoli perde un riferimento prezioso che nel corso della sua lunga vita, si è dedicato al suo amato Circolo con dedizione e costante presenza. Il Presidente Riccardo Villari, il Consiglio Direttivo, i soci, il personale, i maestri, insieme, si stringono con affetto profondo a Rossana, Stefano, Gabriella e a tutta la famiglia, ricordando l'uomo e la sua inesauribile vitalità, l'indimenticabile Presidente che seppe rilanciare il sodalizio con amore e passione, l'imprenditore illuminato" il cordoglio del Tennis Club Napoli.