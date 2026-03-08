napoli
video suggerito
video suggerito
Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato

Morto dopo il trapianto di cuore, la madre di Domenico: “Gli ho promesso giustizia”

Patrizio Mercolino, madre di Domenico Caliendo, a Domenica In: “Gli ho promesso giustizia e che non sarà mai dimenticato”. I legali di Oppido: “Confidiamo che gli accertamenti confermeranno la correttezza del suo operato”
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato

"A Domenico ho fatto due promesse: che non sarà mai dimenticato e che avrà giustizia". Ha il volto segnato dalle lacrime e la voce forte ma che tradisce anche un dolore incalcolabile Patrizia Mercolino, ospite questo pomeriggio di Mara Venier a Domenica In, assieme al marito Antonio Caliendo. I genitori di Domenico, morto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo i funerali tenutisi a Nola, attendono ora giustizia per il loro terzogenito.

Patrizia Mercolino fin da subito non si è mai sottratta alle telecamere, portando il dolore di una madre che ha perso il figlio davanti a tutta Italia, che le si è stretta attorno. Il marito Antonio Caliendo, che fatica a trovare le parole, è sempre accanto a lei. Entrambi determinati ad avere giustizia per loro figlio. Raccontano tutta la storia di Domenico, dalla prima diagnosi al trapianto fino al giorno, tragico, in cui i medici sono costretti a dare loro la notizia del decesso del bambino.

Durante la trasmissione è anche arrivata una lettera degli avvocati del dottor Guido Oppido, il chirurgo che ha effettuato il trapianto di cuore e che è tra gli indagati per la vicenda, di cui è stato letto un estratto in diretta:

Leggi anche
Indagini all'ospedale Monaldi, una mamma: "Mia figlia morta dopo il trapianto di cuore, come Domenico"

Confidiamo che il prosieguo degli accertamenti sul piano fattuale e tecnico non potrà che confermare la correttezza dell'operato del dottor Oppido. Ricordiamo che il dottor Oppido è stato l'ultimo a arrendersi alla possibilità di eseguire un nuovo trapianto.

Proseguono intanto le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sulla vicenda. Al momento gli indagati sono sette: anche l'ospedale Monaldi, struttura sanitaria afferente all'Ospedale dei Colli, ha aperto una indagine interna. Sospesi i trapianti pediatrici in via cautelativa, poi sospesi due medici coinvolti nell'intervento. Si indaga, da parte degli inquirenti, soprattutto sul trasporto del cuore da trapiantare, partito da Bolzano e arrivato a Napoli inutilizzabile. Nel mirino, sia il contenitore usato per il trasporto, sia eventuali inadempienze del personale che si è occupato del tutto.

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morto dopo il trapianto di cuore, la madre di Domenico: "Gli ho promesso giustizia"
Indagini all'ospedale Monaldi, una mamma: "Mia figlia morta dopo il trapianto di cuore, come Domenico"
L'ospedale Monaldi riscrive le tutele legali per i medici: meno copertura nei procedimenti penali
Il Bambino Gesù di Roma aiuterà il Monaldi a rilanciare la Cardiochirurgia pediatrica
Fuga dalla Cardiochirurgia, il Monaldi vuole sapere chi sono medici e infermieri che si lamentano
La paura silenziosa di chi lavora in corsia: "Mi sento un bersaglio solo per l'ospedale in cui sono"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views