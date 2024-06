video suggerito

Morto don Antonio Salzano, storico parroco di Scampia e Marianella: oggi i funerali, omaggio in Comune I funerali oggi, venerdì 21 giugno 20124, alle ore 17,00, presso la parrocchia San Giovanni Battista e Sant’Alfonso a Marianella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto a Napoli per la morte di don Antonio Salzano, storico parroco di Scampia, dove ha tenuto il magistero per oltre 30 anni, e attualmente di Marianella, due quartieri della periferia di Napoli. Don Antonio è sempre stato molto amato dai suoi fedeli, e non solo, e apprezzato per la sua intensa attività pastorale. È scomparso, purtroppo, nella giornata di ieri, giovedì 20 giugno 2024. I funerali si terranno nella giornata di oggi, venerdì 21 giugno 20124, alle ore 17,00, presso la parrocchia San Giovanni Battista e Sant'Alfonso a Marianella. Oggi, in consiglio comunale a Napoli, si è voluto dedicare un ricordo commosso in segno di omaggio al sacerdote scomparso.

Il ricordo in consiglio comunale, aula in piedi e in silenzio

In apertura di seduta, il vice presidente del consiglio comunale, Salvatore Guangi (FI), ha commemorato don Antonio Salzano. Tutti i consiglieri si sono alzati in piedi e l'Aula ha osservato un minuto di silenzio solenne. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore per la grave perdita, che ha scosso tutta la comunità di Scampia e Marianella. Tra i tanti ricordi commossi che si leggono sui social, si legge "In breve tempo con una terribile malattia è morto don Antonio Salzano, attuale parroco di Marianella, dopo essere stato generoso parroco per trent'anni a Scampia, preghiamo per lui e per la comunità di Marianella chiamata a un’altra prova dolorosa ….il Signore dia il premio al suo servo fedele.Venerdì 21 giugno alle ore 17.00 ci saranno i funerale nella parrocchia San Giovanni Battista e Sant'Alfonso a Marianella.Ciao Antonio, ci lasci con un grande dolore…".