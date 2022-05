A Napoli 100 morti dimenticati dai parenti vanno nell’ossario comune, il cimitero fa spazio dopo 10 anni Le esumazioni dalle fosse erano bloccate da 10 anni. Adesso sono ripartite, servono nuovi spazi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via i resti di cento morti dal cimitero di Poggioreale. Defunti senza parenti e dimenticati da tutti che erano interrati nelle fosse del grande ipogeo comunale da oltre 10 anni. In tutto questo tempo nessuno ha reclamato né ha proceduto ad esumarli dopo i 5 anni per portarli nelle nicchie o nei tumuli, visto che c'è l'obbligo di esumare e traferire i corpi nei loculi di famiglia per far spazio ad altri defunti. Il Comune di Napoli così ha deciso di fare spazio, intervenendo d'ufficio con le esumazioni. Le ossa dei defunti senza parenti andranno nell'ossario comune.

Le operazioni sono partite alcuni giorni fa. Sono circa una 90ina le fosse coinvolte nell'ipogeo comunale. Non è la parte del cimitero di Poggioreale sequestrata dopo il crollo del 5 gennaio scorso, ossia quella del monumentale. Ma il Comune aveva bisogno di fare spazio per consentire nuove inumazioni. Finora, infatti, erano bloccate per mancanza di aree adeguate. Ora invece si potrà tornare ad inumare al costo di 356 euro senza essere costretti ad andare in periferia.

Che fine faranno i resti liberati? Andranno nell'ossario comunale. Il Comune di Napoli, infatti, è autorizzato a trasferire i resti nell'ossario se nessuno reclama e risponde ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Chi sono questi defunti? Si tratta di persone che non hanno più parenti viventi o che si occupano di loro. Oppure si tratta di stranieri, o, ancora, di italiani ma che provengono da altre regioni diverse dalla Campania ed hanno diritto ad essere inumati a Poggioreale perché residenti a Napoli. Fino a quando, però, i nipoti si dimenticano di loro.