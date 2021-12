Morte di Martha De Laurentiis, Aurelio presidente del Napoli: “Mi mancherà moltissimo” Il ricordo di Aurelio De Laurentiis per la zia Martha, scomparsa ieri a 67 anni: “Mi mancherà la sua voglia di imparare l’italianità e la napoletanità”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto del pranzo UNCSA 2019 a casa di Martha di Theo Sturz

"Sono molto triste per la scomparsa di Martha, moglie di Dino. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti indimenticabili a Los Angeles e a Capri, in Turchia e in Africa, a Londra, Amsterdam e Parigi. Mi mancherà la sua voglia di imparare l'italianità e la napoletanità. Appena poteva correva in Italia per ricaricarsi di energia positiva e creativa. Come mi è mancato Dino mi mancherai molto anche tu. Riposa in pace". Sono le parole commosse che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto dedicare a sua zia Martha, moglie di Dino, produttrice cinematografica scomparsa ieri all'età di 67 anni.

Il patròn del Club azzurro ha omaggiato Martha con un ricordo sulle sua pagine social: "Ho parlato con le figlie Carolyna e Dina – scrive su Twitter Aurelio De Laurentiis – Cugine dolcissime e americane con un cuore napoletano. Dopo una malattia terribile affrontata con coraggio e determinazione, Martha purtroppo ci ha lasciato con la testimonianza di un desiderio vitale di voler sconfiggere qualunque avversità". Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia De Laurentiis per la terribile perdita. Martha aveva un forte legame con la Campania, in particolare con Capri e Napoli. Proprio del capoluogo partenopeo era diventata cittadina onoraria lo scorso anno, con una delibera firmata dall'allora sindaco Luigi De Magistris, che le aveva riconosciuto i meriti per aver portato "la napoletanità nel mondo".

"Siamo addolorati per la scomparsa di Martha De Laurentiis – scrive in un post l'University of North Carolina School of the Artsdopo la sua lunga battaglia contro il cancro. Martha è stata una forte sostenitrice del UNCSA School of Filmmaking sin dalla sua origine. Ha ospitato molti studenti dell'UNCSA a casa sua durante il loro viaggio annuale dell'ultimo anno a Los Angeles, inclusa la classe 2019. La sua buona volontà è stata sentita da molti in tutto il mondo e presso l'UNCSA, e la sua eredità continuerà a vivere in così tanti registi di domani".