Morte di Gianandrea Ferrajoli, l’ultimo illuminante discorso al TEDx sul futuro di merci e transizione ecologica L’imprenditore capo di Mecar, morto improvvisamente a 41 anni, non era solo un ‘ giovane rampollo’ che aveva frequentato le scuole giuste e aveva preso il timone dell’azienda di famiglia: nel suo settore, quello della logistica e dei mezzi per il trasporto merci, guardava lontano. Nel 2019 il discorso, al TEDx di Napoli, sulla necessità di una immediata transizione ecologica a partire dal trasporto delle cose.

Domenica 12 settembre a Roma l'addio a Gianandrea Ferrajoli, 41 anni l'imprenditore della concessionaria salernitana Mecar morto al Policlinico Gemelli dopo una fulminante malattia scoperta dopo un malore mentre era in Corsica. La scomparsa dell'astro nascente del settore dei mezzi per aziende (che rappresentava in in Federauto Trucks) è stata uno choc per molti e, nella cerchia più allargata, per coloro che avevano frequentato o conoscevano questo giovane.

Studi a Londra alla Regent’s European Business School, specializzazione all’Harvard Business School di Cambridge, Massachusetts, lavoro a Wall Street e Londra per la banca francese Société Générale , Ferrajoli era subentrato al padre alla guida dell'azienda di famiglia quando aveva trent'anni.

Ora, sedimentato il comprensibile momento di sconcerto, emergono anche molti ricordi legati alla visione imprenditoriale. Un su tutti è quello del TEDx, le ispiranti conferenze su "idee e persone che cambiano il mondo". Qualche anno fa anche Gianandrea Ferrajoli aveva tenuto una di queste conferenze, il cui titolo era "L'insostenibile velocità delle merci". Ferrajoli vedeva nell'uso dell'Lng, il gas naturale liquefatto il presente concreto dell'eco-sostenibilità.

Vi siete mai chiesti del costo che ha il vostro food delivery in casa? Dell'impatto che ha sulla società, sul Pianeta dellecuffiette della Apple che vi sono state consegnate a casa, in giornata? Tutto questo ha un impatto ha un impatto sul nostro futuro ma soprattutto sul futuro dei nostri figli. L'e-commerce è in boom: ogni anno cresce del 10 del 15 per cento e così anche il trasporto su gomma ogni giorno di più. Noi e le nuove generazioni ordiniamo quello di cui abbiamo bisogno ma sempre più anche quello di cui non abbiamo bisogno. E tutto questo, immaginate, tutte queste merci. questi insostenibili velocità di queste merci che girano e che ogni giorno arrivano nelle nostre case questo sta generando due enormi fattori: insostenibilità e inquinamento.

Il ceo di Mecar parlava delle insostenibili emissioni di anidride carbonica e del cambiamento climatico generato dall'aumento delle temperature sulle Terra e già qualche anno fa, nel suo TEDx parlava di transizione energetica, un argomento che due anni dopo e una pandemia dopo, è sulla bocca di tutti.