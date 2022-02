Morte Claudio Mandia, ipotesi maltrattamenti nel college di New York. I funerali a Battipaglia I funerali del 17enne Claudio Mandia si svolgeranno nella sua Battipaglia. Intanto, si indaga sulla sua morte, dopo che la famiglia ha parlato di “trattamenti inimmaginabili” nel college di New York in cui si trovava.

A cura di Valerio Papadia

Ci sono ancora tantissimi punti oscuri sulla morte di Claudio Mandia, il ragazzo di 17 anni di Battipaglia, nella provincia di Salerno, deceduto nel college di New York nel quale studiava, due giorni prima di diventare maggiorenne: in un comunicato, la famiglia ha parlato di "trattamenti inimmaginabili" nel college statunitense presso il quale studiava, facendo calare dunque l'ombra di presunti maltrattamenti subiti dal ragazzo, anche se sulla vicenda, per il momento, vige il più stretto riserbo.

Al termine delle indagini, la salma del 17enne farà ritorno a Battipaglia per i funerali. "Claudio si era trasferito negli USA due anni fa, quando aveva 16 anni, per completare il liceo. Poi avrebbe dovuto proseguire gli studi" ha detto il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, che conosce la famiglia del 17enne. I genitori di Claudio Mandia sono molto conosciuti nella cittadina della Piana del Sele: il padre, Mauro Mandia, è un imprenditore, mentre la madre, Elisabetta Benesatto, è docente alla Facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Lo zio: "Claudio voleva fare il manager"

Claudio era molto deciso riguarda al suo futuro. Dopo aver frequentato i primi anni al Liceo Scientifico Medi di Battipaglia, due anni fa aveva deciso di prendere il diploma negli Stati Uniti e aveva cominciato il suo percorso di studi alla EF Academy di Tarrytown, cittadina a circa 15 chilometri da New York. Dopo il diploma, il sogno di Claudio Mandia era quello di diventare un manager, come ricorda lo zio. "Il sogno di Claudio era quello di diventare un manager e specializzarsi in economia. Poi, però, ogni desiderio di mio nipote, l'atra notte, è stato spazzato via" ha detto l'uomo.