Morta la cantante Laura Grey, dal Festival di Napoli a The Voice Senior con Gigi D’Alessio Morta a Bagnoli la cantante napoletana Vincenzina Agrillo.

Laura Grey, al secolo Vincenzina Agrillo

È morta nel pomeriggio di oggi la cantante Laura Grey, al secolo Vincenzina Agrillo. Napoletana di Afragola, classe 1941, era nota per le sue partecipazioni al Festival di Napoli ed in tempi recenti anche a The Voice Senior, dove aveva cantato con Gigi D'Alessio.

Nata il 24 marzo del 1941 ad Afragola, in provincia di Napoli, Vincenzina Agrillo prese il nome d'arte di Laura Grey (in onore a Dorian Grey, l'attrice che interpretò la "Malafemmina" nell'omonimo film di Totò, anch'esso un nome d'arte della bolzanina Maria Luisa Mangini), nonché quello di "Cinzia", con il quale partecipò fin da giovanissima a diversi festival musicali. Nel 1955, a soli 14 anni, vinse il Festival Flegreo con ‘o Lanzaturo, mentre l'anno dopo partecipò al celebre "Festival dei Festival" organizzato dallo storico presentatore Corrado. Nel 1968 e nel 1969 partecipò al Festival di Napoli, e ormai divenuta cantante famosa era conosciuta in tutta Italia per le sue canzoni del repertorio classico napoletano: nel 1975 riportò in auge il brano "Comme facette mammeta", che fece faville.

Partecipò anche nel ruolo di Concetta Esposito nel film "Onore e guapparia" di Tiziano Luongo: ed è in questa occasione che nasce il soprannome di Laura Grey, in onore alla già citata Maria Luisa Mangini. Poi però torna alla sua grande passione della musica: l'ultimo album è del 2004. Poi, dopo un periodo di pausa e lontana dai riflettori, nel 2020 tornò sul piccolo schermo partecipando a The Voice Senior, dove venne scelta nella squadra di Gigi D'Alessio arrivando fino ai Round Six prima di essere eliminata. Da tempo viveva nel quartiere napoletano di Bagnoli, dove si è spenta oggi pomeriggio.