Monte di Procida, incendio in un agriturismo e una pasticceria: evacuata anche la casa del sindaco Nella notte un incendio ha danneggiato le due attività commerciali. A causa del fumo, anche la casa del sindaco Peppe Pugliese è stata evacuata.

A cura di Valerio Papadia

Notte di paura, quella appena trascorsa, a Monte di Procida, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli: un incendio è divampato improvvisamente in paese, danneggiando l'agriturismo "La Masseria" e la pasticceria "Veliol", due delle attività commerciali più note del piccolo centro flegreo. Copiosa la nuvola di fumo che si è generata dal rogo e che ha costretto i residenti nelle case circostanti ad andare via: tra questi c'è anche il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese, che sui social ha raccontato la notte di paura trascorsa, parlando di un incendio "di probabile natura dolosa".

"Abbiamo avuto paura e questo mi colpisce come sindaco e anche come abitante di Monte di Procida: la mia casa è inutilizzabile per i fumi e per la prima volta mia figlia dorme lontana dalla madre. Sono addolorato, ma proprio in questi momenti dobbiamo stringerci più forte come comunità. Mi auguro che presto le forze dell’ordine facciano chiarezza sulle cause e sugli eventuali autori del gesto" ha raccontato il primo cittadino.

Il sindaco Pugliese prosegue: "Esprimo la mia solidarietà ai titolari della ‘Masseria', e di ‘Veliol' e alle famiglie che vivono nelle case adiacenti. Non dobbiamo mollare, ma rialzarci e ripartire per restituire alla città due dei suoi punti di riferimento nel campo del mangiar bene. Il Comune, la comunità vi sarà affianco".