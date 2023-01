Trasporto pubblico a Napoli

Monopattini elettrici a Napoli, Helbiz prorogato fino al 31 maggio 2023 La sperimentazione dei monopattini scade il 26 luglio. Il Comune entro maggio farà un nuovo bando.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prorogata fino al 31 maggio 2023 la sperimentazione dei monopattini elettrici in sharing di Helbiz a Napoli che sarebbe scaduta domani, 31 gennaio. I veicoli a due ruote, quindi, resteranno per almeno altri 4 mesi, salvo ulteriori proroghe. Nel frattempo, il Comune di Napoli provvederà anche a fare nuove procedure di selezione. È questa la decisione del Municipio che oggi ha rinnovato le autorizzazioni rilasciate alla società che si occupa di smart mobility, presente a Napoli da settembre 2020, con 900 monopattini caratterizzati dal colore azzurro.

Monopattini elettrici prorogati fino a maggio

Palazzo San Giacomo, infatti, ha aderito alla facoltà concessa dal Decreto Legge 68 del 2022 che ha prorogato di altri 12 mesi il termine della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, portandolo al 26 luglio 2023. L'altro operatore di monopattini elettrici presente a Napoli, invece, Reby Italia srl, che aveva in città i suoi mezzi contraddistinti dal logo viola, è andato via da Napoli,è andato via da Napoli, dopo che il Comune ha revocato l'autorizzazione. Reby era arrivata a Napoli a novembre 2020 – il secondo gestore di monopattini dopo Helbiz che l'aveva preceduta a settembre – nel pieno della pandemia Covid e sull'onda del successo dei monopattini, un mezzo smart ed ecologico per muoversi in città, evitando il rischio di assembramenti e folla sui mezzi pubblici. Il Comune le ha revocato l'autorizzazione per aver sospeso il servizio per oltre 30 giorni e dopo una diffida.

La sperimentazione della smart mobility a Napoli

L'idea della sperimentazione dei monopattini elettrici è nata nel 2018 con la legge 145, nata per sostenere la diffusione della micro mobilità elettrica e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili nelle città. La norma autorizzava la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come segway, hoverboard e monopattini. Scelta ribadita con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 229 del 2019. Il Comune di Napoli ha adottato la sperimentazione dei monopattini elettrici in piena pandemia Covid, con la delibera 136 Napoli Riparte dell'8 maggio 2020. Il bando con la manifestazione di interesse venne approvato il 12 maggio successivo.