Molotov esplode fuori dalla casa di un 63enne, distrutti porta e balcone: paura a Cimitile La bomba incendiaria esplosa all’esterno di una abitazione in via Traversa San Francesco a Cimitile. Indagano i carabinieri di Nola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bottiglia incendiaria esplode all'esterno della casa di un 63enne incensurato. La deflagrazione, nel cuore della notte, provoca danni al balcone e ad una porta. Paura a Cimitile, comune in provincia di Napoli, quasi al confine con quella di Caserta, dove questa notte è avvenuta l'esplosione della molotov. L'episodio è accaduto in via Traversa San Francesco, poco distante dalla centrale via Nazionale delle Puglie. Non è ancora chiara la matrice del gesto né quali possano essere state le motivazioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Nola, che sono subito arrivati sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione dell'esplosione.

Le indagini dei carabinieri di Nola

I militari dell'Arma hanno immediatamente avviato le indagini di rito. Sono stati eseguiti i rilievi del caso, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Mentre si stanno acquisendo le testimonianze degli abitanti della zona. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire anche eventuali immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di capire cosa possa essere accaduto, per individuare i responsabili che hanno lanciato la bottiglia incendiaria e ricostruirne il percorso di arrivo e di futa e alla fine per identificarli.

Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni. Al momento sembra che la molotov sia esplosa all'esterno dell'abitazione del 63enne. Quindi non è ancora chiaro se sia stata lanciata intenzionalmente contro la casa o contro qualche altro obiettivo. Quel che è certo che sia una porta che un balcone dell'immobile hanno registrato danni. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.