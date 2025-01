video suggerito

Molestano i passeggeri al Metropark della Stazione Centrale, poi uno di loro picchia i poliziotti: arrestato In manette, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, è finito un giovane di 22 anni originario del Marocco, che è stato anche denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.

A cura di Valerio Papadia

Il Metropark alla Stazione Centrale di Napoli

Davano fastidio ai passeggeri e all'autista di un bus fermo al Metropark della Stazione Centrale di Napoli; poi, uno di loro, un 2enne originario del Marocco, è stato arrestato per aver aggredito gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Nel pomeriggio di ieri, sabato 25 gennaio, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli sono intervenuti presso il Metropark di corso Arnaldo Lucci, a due passi dalla Stazione Centrale, dove era stata segnalata la presenza di persone moleste; giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati dall'autista di un bus in sosta che ha indicato loro due soggetti, raccontando che, poco prima, gli stessi avevano importunato alcuni passeggeri e l'autista stesso.

Uno dei soggetti, il 22enne, alla vista dei poliziotti ha dato in escandescenze e ha dapprima inveito contro di loro, per poi aggredirli fisicamente. Gli agenti, non senza difficoltà e grazie all'aiuto di un'altra volante, sono riusciti a bloccarlo: il giovane è stato trovato in possesso di una lama di ferro appuntita e di un sacchetto in tela contenenti diversi gioielli, dei quali non ha saputo indicare la provenienza. Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; il giovane è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.