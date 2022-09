Molesta una ragazza sulla funicolare e aggredisce dipendente Anm, arrestato Un 32enne è stato arrestato nella stazione Morghen della funicolare, a Napoli: stava seguendo una ragazza e ha aggredito un dipendente Anm intervenuto in sua difesa.

A cura di Nico Falco

Stava seguendo una ragazza nella funicolare e, quando la giovane si è rivolta a un dipendente dell'Anm per chiedere aiuto, lui ha inveito contro entrambi e ha aggredito l'uomo una volta arrivati in stazione. É accaduto ieri mattina, 18 settembre, la vicenda si è conclusa con l'arrivo delle forze dell'ordine: al termine di una colluttazione è stato arrestato O. O., 32enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare in Italia, che dovrà rispondere di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione per avere danneggiato la portiera della volante.

La vittima, una giovane napoletana, era da sola in un vagone della funicolare lungo la linea Montesanto-Morghen quando si è resa conto di essere seguita da quell'uomo. Si è spaventata e ha quindi chiesto aiuto al personale di bordo, che ha notato il suo stato di agitazione e l'ha invitata ad andare con lui in un altro vagone, in modo da metterla al sicuro da eventuali ulteriori molestie o aggressioni. Quel movimento non è però passato inosservato al 32enne, che ha cominciato a insultare entrambi e ad inveire contro di loro.

Una volta arrivati al capolinea, nella stazione di via Morghen, il giovane è tornato alla carica ed ha aggredito il dipendente Anm. É partita la segnalazione alle forze dell'ordine e pochi minuti dopo, inviate dalla centrale operativa della Questura di Napoli, sono arrivate le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Vomero. I poliziotti hanno raccolto la testimonianza del dipendente Anm e hanno rintracciato il trentaduenne, che si trovava ancora nei paraggi; il ragazzo ha cominciato ad inveire anche contro di loro ed è stato bloccato solo al dopo una colluttazione, durante la quale ha danneggiato la portiera di un'automobile di servizio.